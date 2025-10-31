Как бы то ни было, трагическая аура «Полтергейста» живет уже более сорока лет. Для одних это просто череда несчастий, для других — доказательство того, что мистическая энергия киноиндустрии порой выходит за пределы экрана. Фильм, ставший классикой ужасов, оставил после себя не только страх, но и историю, которая пугает не меньше, чем сама лента.