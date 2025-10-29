Во время съемок фильма «Полтергейст» (1982) режиссер Тоуб Хупер решил сэкономить и для сцены с бассейном, наполненным скелетами, использовал настоящие человеческие останки из медицинского института. Актриса ДжоБет Уильямс вспоминала, что съемка проходила в воде, в темноте и под проливным дождем — в тот момент никто не подозревал, что скелеты настоящие. После выхода фильма последовала череда трагедий: умерли актрисы Хезер О’Рурк и Доминик Данн, а также несколько членов команды.