Мерседес Рон отметила, что актеры Габриэль Гевара и Николь Уоллес сделали «потрясающую работу»: «Ребята буквально оживили героев, которых я создала, — было видно, что между ними есть настоящая химия и взаимопонимание», — сказала в одном из интервью Рон. Она подчеркнула, что ключевым моментом было именно то, насколько органично выглядел дуэт: «Когда увидели вместе эту парочку, мы поняли: они идеально подходят для исполнения главных ролей». Отметим, что в реальной жизни актеров связывают только рабочие отношения.