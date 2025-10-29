Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как снимали фильм «Наша вина» (2025): закулисье съемочного процесса

Фильм «Наша вина» — испанская романтическая драма о любви и прощении, сложностях выбора и душевных терзаниях. В статье рассказываем, как проходили съемки этой кинокартины
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Наша вина
Кадр из фильма «Наша вина»

«Наша вина» (2025) — испанская романтическая драма режиссера Доминго Гонсалеса, основанная на бестселлере Мерседес Рон «Виновные». Картина завершает трилогию, в которую вошли фильмы «Моя вина» (2023) и «Твоя вина» (2024).

В фильме «Наша вина» кючевыми песонажами вновь стали Ник (Габриэль Гевара) и Ноа (Николь Уоллес) — герои, чьи отношения проходят проверку временем и обстоятельствами. В третьей части история приобретает особую глубину: любовь и понимание, казалось бы, наконец побеждают, но прошлое и сомнения заставляют героев задаться вопросом о том, можно ли начать все с чистого листа и простить не только друг друга, но и самих себя.

В статье расскажем, как проходили съемки фильма «Наша вина», какие творческие решения принимала команда Доминго Гонсалеса, а также сколько времени велась работа над этим кинопроектом.

Особенности съемочного процесса

Съемки финальной части трилогии стали настоящим испытанием для всей команды: было крайне важно сохранить эмоциональную атмосферу предыдущих фильмов и при этом показать рост героев. Режиссер Доминго Гонсалес стремился сделать кинокартину более зрелой и чувственной, поэтому уделял внимание каждой детали — от света и локаций до интонаций актеров. Рассмотрим самые интересные моменты, связанные со съемочным процессом.

Вторую и третью часть трилогии снимали одновременно

Кадр из фильма Наша вина
Кадр из фильма «Наша вина»

Съемки финальной части проходили одновременно с производством второй — так режиссер смог сэкономить время и бюджет, а также поддержать эмоциональную преемственность истории. 

Чтобы использовать это преимущество максимально эффективно, съемочная группа решила сконцентрироваться на одних и тех же локациях. В частности, съемки обеих частей проходили на побережье Коста-дель-Соль.  

Съемки проходили на юге Испании

Кадр из фильма Наша вина
Кадр из фильма «Наша вина»

Работа над фильмом развернулась на побережье Коста‑дель‑Соль в провинции Малага, в городах Марбелья, Торремолинос и Манильва. Эти локации интересны тем, что здесь живописные морские пейзажи и пляжи удачно сочетаются с городской архитектурой и создают динамичный фон для романтической драмы. Кроме того, регион обладает хорошо развитой кинопроизводственной инфраструктурой.

Автор книжной трилогии высоко оценила актерскую работу

Николь Уоллес и Габриэль Гевара в фильме Наша вина
Николь Уоллес и Габриэль Гевара в фильме «Наша вина»

Мерседес Рон отметила, что актеры Габриэль Гевара и Николь Уоллес сделали «потрясающую работу»: «Ребята буквально оживили героев, которых я создала, — было видно, что между ними есть настоящая химия и взаимопонимание», — сказала в одном из интервью Рон. Она подчеркнула, что ключевым моментом было именно то, насколько органично выглядел дуэт: «Когда увидели вместе эту парочку, мы поняли:  они идеально подходят для исполнения главных ролей». Отметим, что в реальной жизни актеров связывают только рабочие отношения. 

Когда проходили съемки фильма «Наша вина»

Кадр из фильма Наша вина
Кадр из фильма «Наша вина»

Съемки финальной части трилогии начались в августе 2023 года и продолжались несколько месяцев. Основное внимание съемочной группы было сосредоточено на передаче эмоциональной динамики героев, поэтому часть сцен снимали по нескольку раз. Таким образом режиссер добивался максимально естественных и искренних реакций актеров. Основные работы официально завершились в феврале 2024 года.