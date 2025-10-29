«Наша вина» (2025) — испанская романтическая драма режиссера Доминго Гонсалеса, основанная на бестселлере Мерседес Рон «Виновные». Картина завершает трилогию, в которую вошли фильмы «Моя вина» (2023) и «Твоя вина» (2024).
В фильме «Наша вина» кючевыми песонажами вновь стали Ник (Габриэль Гевара) и Ноа (Николь Уоллес) — герои, чьи отношения проходят проверку временем и обстоятельствами. В третьей части история приобретает особую глубину: любовь и понимание, казалось бы, наконец побеждают, но прошлое и сомнения заставляют героев задаться вопросом о том, можно ли начать все с чистого листа и простить не только друг друга, но и самих себя.
В статье расскажем, как проходили съемки фильма «Наша вина», какие творческие решения принимала команда Доминго Гонсалеса, а также сколько времени велась работа над этим кинопроектом.
Особенности съемочного процесса
Съемки финальной части трилогии стали настоящим испытанием для всей команды: было крайне важно сохранить эмоциональную атмосферу предыдущих фильмов и при этом показать рост героев. Режиссер Доминго Гонсалес стремился сделать кинокартину более зрелой и чувственной, поэтому уделял внимание каждой детали — от света и локаций до интонаций актеров. Рассмотрим самые интересные моменты, связанные со съемочным процессом.
Вторую и третью часть трилогии снимали одновременно
Съемки финальной части проходили одновременно с производством второй — так режиссер смог сэкономить время и бюджет, а также поддержать эмоциональную преемственность истории.
Чтобы использовать это преимущество максимально эффективно, съемочная группа решила сконцентрироваться на одних и тех же локациях. В частности, съемки обеих частей проходили на побережье Коста-дель-Соль.
Съемки проходили на юге Испании
Работа над фильмом развернулась на побережье Коста‑дель‑Соль в провинции Малага, в городах Марбелья, Торремолинос и Манильва. Эти локации интересны тем, что здесь живописные морские пейзажи и пляжи удачно сочетаются с городской архитектурой и создают динамичный фон для романтической драмы. Кроме того, регион обладает хорошо развитой кинопроизводственной инфраструктурой.
Автор книжной трилогии высоко оценила актерскую работу
Мерседес Рон отметила, что актеры Габриэль Гевара и Николь Уоллес сделали «потрясающую работу»: «Ребята буквально оживили героев, которых я создала, — было видно, что между ними есть настоящая химия и взаимопонимание», — сказала в одном из интервью Рон. Она подчеркнула, что ключевым моментом было именно то, насколько органично выглядел дуэт: «Когда увидели вместе эту парочку, мы поняли: они идеально подходят для исполнения главных ролей». Отметим, что в реальной жизни актеров связывают только рабочие отношения.
Когда проходили съемки фильма «Наша вина»
Съемки финальной части трилогии начались в августе 2023 года и продолжались несколько месяцев. Основное внимание съемочной группы было сосредоточено на передаче эмоциональной динамики героев, поэтому часть сцен снимали по нескольку раз. Таким образом режиссер добивался максимально естественных и искренних реакций актеров. Основные работы официально завершились в феврале 2024 года.