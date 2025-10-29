Дело в отношении актрисы Тарасовой направили в суд, сообщил источник

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направлено в суд для рассмотрения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Уголовное дело в отношении Тарасовой направлено в суд», — сказал собеседник агентства.
По его словам, рассматривать дело будет Домодедовский суд. Дата начала рассмотрения пока неизвестна, добавил он.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие предъявило Тарасовой обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Домодедовский суд Подмосковья избрал Тарасовой запрет определенных действий — ей запрещено покидать место жительства ночью и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
Сама Тарасова в суде заявляла, что «совершила большую ошибку» и раскаивается. Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.