55-летняя Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в спортзале

Модель показала фигуру в облегающем наряде

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в откровенном образе показала фигуру в спортзале. Соответствующий кадр появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наоми Кэмпбелл, фото: соцсети
Наоми Кэмпбелл, фото: соцсети

55-летняя манекенщица позировала на снимке в графитовом костюме, состоящем из бриджей и топа с глубоким декольте. При этом звезда похвасталась рельефным прессом. В то же время она распустила длинные волосы.

Кроме того, знаменитость надела перчатки без пальцев. В качестве аксессуаров она также выбрала несколько браслетов и подвесок.