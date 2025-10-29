Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности ограбления звезды советской сказки «Финист — ясный сокол»

Ограбившие на Урале советского актера мужчины знали о его накоплениях
Вячеслав Воскресенский в фильме «Финист — Ясный сокол»
Вячеслав Воскресенский в фильме «Финист — Ясный сокол»

Ограбившие на Урале звезду фильма «Финист — ясный сокол» мужчины знали о его накоплениях. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Вячеслав Воскресенский рассказал, что злоумышленники знали о деньгах, которые были отложены на ремонт. Двое молодых людей постучали в дверь и попросили молоток, а затем ударили пострадавшего по лицу.

Денег, которые они обнаружили, им оказалось мало, и актер перевел им еще десять тысяч с карты, но они просили больше. После этого начались угрозы.

Возбуждено дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Оба фигуранта заключены под стражу до 13 декабря.

Ранее сообщалось, что двое россиян избили и ограбили известного советского актера.