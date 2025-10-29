Ричмонд
Пэрис Хилтон снялась в откровенном наряде Бритни Спирс 2000 года

Актриса снялась в красном латексном костюме из клипа певицы «Oops!… I Did It Again»
Пэрис Хилтон, фото: соцсети
Пэрис Хилтон, фото: соцсети

Американская актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном наряде Бритни Спирс 25-летней давности. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

44-летняя Хилтон в рамках подготовки к Хеллоуину примерила красный латексный комбинезон, который подчеркивал ее фигуру. Также она надела черные лакированные ботинки на платформе и распустила гладко уложенные волосы.

«Начинаю неделю Хеллоуина с чествования моей королевы Бритни Спирс», — указала в подписи знаменитость.

При этом известно, что в данном образе Спирс снялась в клипе на свою песню «Oops!… I Did It Again», который вышел в 2000 году.