Эмили Ратаковски вышла на публику в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

15 октября Эмили Ратаковски дебютировала на показе Victoria’s Secret, который прошел в Нью-Йорке. 34-летняя модель появилась на подиуме в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Она также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках. На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.