Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмили Ратаковски вышла на публику в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Актриса вышла в свет в откровенном наряде

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в платье с декольте и разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Эмили Ратаковски
Эмили РатаковскиИсточник: Соцсети

Ратаковски появилась на открытии выставки Swarovski Masters of Lighting в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для закрытого мероприятия черное макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Манекенщица также надела колготки, туфли на каблуках, сияющее колье и кольцо. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с темными тенями.

15 октября Эмили Ратаковски дебютировала на показе Victoria’s Secret, который прошел в Нью-Йорке. 34-летняя модель появилась на подиуме в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Она также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках. На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

В конце сентября Эмили Ратаковски снялась в рекламой кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в розовом прозрачном белье, которое состояло из лифа, стрингов и пояса.