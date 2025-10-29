Ричмонд
40-летняя Екатерина Варнава снялась в откровенном образе

Актриса поделилась кадрами из откровенной фотосессии

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном образе на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Варнава
Екатерина ВарнаваИсточник: Соцсети

40-летняя знаменитость позировала перед камерой в корсете с глубоким декольте, декорированном многочисленными стразами в области лифа. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Стилисты завили ее волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре Екатерина Варнава снялась в микроплатье на сцене. Знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором она предстала в корсетном изделии, подчеркивающем ее фигуру.