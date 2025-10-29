Возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла на публику в кружевной юбке

Недавно Роузи Хантингтон-Уайтли показала кадры, сделанные во время Недели моды в Париже. На одном из фото модель предстала в белом костюме, который состоял из топа с вырезом на спине и юбки. Манекенщица также надела черные туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Образ звезды дополнила кожаная сумка. Ей собрали волосы в низкий пучок и сделали макияж.