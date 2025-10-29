Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Джейсона Стэйтема вышла на публику в кружевной юбке

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли прогулялась в кружевной юбке и шубе

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, посетила ресторан Carbone в Лондоне в кружевной юбке и шубе. Об этом сообщает Dailу Mail.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-УайтлиИсточник: Соцсети

Хантингтон-Уайтли показала ягодицы в черной кружевной юбке, которую дополнила лонгсливом в сетку и шубой. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой.

Недавно Роузи Хантингтон-Уайтли показала кадры, сделанные во время Недели моды в Париже. На одном из фото модель предстала в белом костюме, который состоял из топа с вырезом на спине и юбки. Манекенщица также надела черные туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Образ звезды дополнила кожаная сумка. Ей собрали волосы в низкий пучок и сделали макияж.