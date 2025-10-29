Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Поклонники Джулии Робертс в восторге от ее полного имени

Второе имя звезды означает «светлая» или «белая»
Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

В день 58-летия актрисы в Сети всплыл неожиданный факт — ее полное имя звучит как Джулия Фиона Робертс. Второе имя звезды с шотландскими и ирландскими корнями означает «светлая» или «белая».

«Мне 29 лет, я фанат Джулии, но я впервые слышу ее второе имя», «Вау, ее полное имя звучит очень красиво», «Мне нравится, как это звучит», «Ее второе имя прямо как у меня», — реагируют пользователи.

Сама звезда когда-то упоминала свое полное имя на церемонии «Оскар» в 2011 году, где вручала премию Полу Радду.

«Может, я тоже стану немного ирландкой — ведь мое второе имя Фиона!» — сказала тогда актриса.

К слову, в 2023 году актриса приняла участие в специализированном шоу и узнала неожиданный факт: ее настоящая фамилия по линии предков — Митчелл.

«Это поразительно, но я все же предпочитаю Робертс», — призналась звезда.