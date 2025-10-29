Поклонники Джулии Робертс в восторге от ее полного имени

В день 58-летия актрисы в Сети всплыл неожиданный факт — ее полное имя звучит как Джулия Фиона Робертс. Второе имя звезды с шотландскими и ирландскими корнями означает «светлая» или «белая».
«Мне 29 лет, я фанат Джулии, но я впервые слышу ее второе имя», «Вау, ее полное имя звучит очень красиво», «Мне нравится, как это звучит», «Ее второе имя прямо как у меня», — реагируют пользователи.
Сама звезда когда-то упоминала свое полное имя на церемонии «Оскар» в 2011 году, где вручала премию Полу Радду.
«Может, я тоже стану немного ирландкой — ведь мое второе имя Фиона!» — сказала тогда актриса.
К слову, в 2023 году актриса приняла участие в специализированном шоу и узнала неожиданный факт: ее настоящая фамилия по линии предков — Митчелл.
«Это поразительно, но я все же предпочитаю Робертс», — призналась звезда.
Ранее Джулия Робертс вышла в свет в наряде в стиле Барби.