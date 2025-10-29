Перед смертью Романа Попова бросили звездные друзья

Романа Попова перед смертью бросили многие из тех, с кем он общался долгие годы, сообщает «МК» со ссылкой на источник в близком окружении артиста.
«Рому перед смертью действительно почти все друзья бросили. Как он тяжело заболел, никто к нему не приезжал и не звонил. Он же толком ничего не видел. Как вы знаете, из-за опухоли у него пропало зрение. Поэтому Рома не мог переписываться. Но человеку всегда можно было позвонить: ему бы дали трубку, он бы пообщался. Но нет: никто не звонил», — приводит слова инсайдера издание.
При этом информатор отметил, что общение в последние месяцы жизни придавало Роману сил — он радовался, когда приезжали гости. Актер делал вид, что в его жизни нет болезни, но осознавал, что его практически бросили.
«Он осознавал, что в такой непростой момент фактически многие звездные друзья его бросили. Где-то за месяц до ухода с ним поговорили на эту тему. Он ответил: “Ну и где они все?” Так грустно стало от этого. Но мы все верили, что Рома обязательно поправится», — заявил источник.
Ранее стало известно, где пройдут похороны Романа Попова.