Деми Мур посетила фестиваль The 2025 New Yorker. На мероприятие 62-летняя актриса пришла со своей маленькой собачкой породы чихуахуа по кличке Пилаф.
Звезда «Субстанции» держала своего питомца на руках. Это не первый светский выход Мур с собачкой. Например, весной 2025 года она появилась с Пилаф на Met Gala. Звезда говорила, что не считает своего четвероного друга аксессуаром.
«На самом деле это я ее аксессуар», — говорила она в одном из интервью.
Для светского мероприятия актриса выбрала бархатный брючный костюм изумрудного цвета от Saint Laurent и черные ботинки на платформе. Мур распустила волосы, сделала яркий макияж и дополнила образ солнцезащитными очками со светлыми линзами и небольшой черной кожаной сумочкой.
На сцену фестиваля актриса вышла без Пилаф. Она рассказала о своей карьере и о том, как работа ее изменила.
«Мне действительно кажется, что роли выбирают тебя так же, как ты выбираешь их… Есть одна связующая нить, пусть и неосознанная. Я думаю, что моя работа также бросает вызов существующему положению вещей. В ней есть определенная физическая составляющая, и я думаю, что во многом это было попыткой преодолеть некоторые мои собственные проблемы, связанные с телом, и дискомфорт, который я испытывала в собственном теле», — высказалась звезда.
