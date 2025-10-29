«Мне действительно кажется, что роли выбирают тебя так же, как ты выбираешь их… Есть одна связующая нить, пусть и неосознанная. Я думаю, что моя работа также бросает вызов существующему положению вещей. В ней есть определенная физическая составляющая, и я думаю, что во многом это было попыткой преодолеть некоторые мои собственные проблемы, связанные с телом, и дискомфорт, который я испытывала в собственном теле», — высказалась звезда.