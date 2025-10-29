Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ в Москве

Прощание с российским актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в Центральной клинической больнице Москвы. Об этом 29 октября сообщила подруга семьи актера Наталья.
«Прощание будет в субботу. Ориентировочно с 11:00 до 13:00 мск. Оно пройдет в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко», — передает слова Натальи ТАСС.
Уточняется, что церемония состоится в ритуальном зале для прощаний.
О смерти Попова 28 октября сообщил источник «Известий». Актер скончался в возрасте 40 лет от рецидива рака головного мозга. Григорян сообщил, что обнаруженный у актера рецидив рака мозга развивался очень быстро.
Коллега актера по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александр Петров в свою очередь назвал Попова смелым и талантливым человеком, который стал примером для многих. По словам Петрова, Попов всегда был готов к съемочному дню, а также с любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, при этом оставаясь внимательным и легким.