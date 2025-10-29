Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ в Москве

Коллега актера по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александр Петров в свою очередь назвал Попова смелым и талантливым человеком, который стал примером для многих. По словам Петрова, Попов всегда был готов к съемочному дню, а также с любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, при этом оставаясь внимательным и легким.