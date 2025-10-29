Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ в Москве

Артист ушел из жизни 28 октября
Роман Попов
Роман ПоповИсточник: Legion-Media.ru

Прощание с российским актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в Центральной клинической больнице Москвы. Об этом 29 октября сообщила подруга семьи актера Наталья.

«Прощание будет в субботу. Ориентировочно с 11:00 до 13:00 мск. Оно пройдет в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко», — передает слова Натальи ТАСС.

Уточняется, что церемония состоится в ритуальном зале для прощаний.

О смерти Попова 28 октября сообщил источник «Известий». Актер скончался в возрасте 40 лет от рецидива рака головного мозга. Григорян сообщил, что обнаруженный у актера рецидив рака мозга развивался очень быстро.

Коллега актера по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александр Петров в свою очередь назвал Попова смелым и талантливым человеком, который стал примером для многих. По словам Петрова, Попов всегда был готов к съемочному дню, а также с любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, при этом оставаясь внимательным и легким.