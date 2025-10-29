Ричмонд
52-летняя Хайди Клум показала архивное фото

Актриса опубликовала фото времен молодости
Хайди Клум / фото: соцсети
Хайди Клум / фото: соцсети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала архивное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Манекенщица предстала на размещенном снимке времен молодости в желтом корсетном топе с прозрачной вставкой и бахромой. Помимо этого, звезда тогда надела мини-юбку синего, красного и черного оттенков. Стилисты завили волосы знаменитости в крупные локоны, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках. При этом Клум лежала на столе.

Ранее Хайди Клум пришла на шоу в мини-платье с глубоким декольте.