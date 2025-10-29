Ричмонд
Стала известна причина смерти озвучивавшего Брюса Уиллиса актера Гриневича

Актер боролся с онкологией до последнего
Андрей Гриневич, фото: соцсети
Андрей Гриневич, фото: соцсети

Причиной смерти советского и российского режиссера, актера и артиста дубляжа Андрея Гриневича стала онкология, сообщили aif.ru его знакомые.

«Онкология, четвертая неоперабельная стадия», — сказал собеседник издания.

Гриневич умер в возрасте 69 лет. Из-за болезни он в последнее время прекратил работу в качестве актера, но продолжал участвовать в проектах как режиссер дубляжа.

Сам артист в соцсетях еще месяц назад писал, что жизнь, несмотря на онкологию, продолжается, болезнь нужно побеждать.

В фильмографии актера — роли в таких картинах, как «Плюмбум, или Опасная игра», «Победа», «Пять минут страха», «Три августовских дня». Его голосом говорят в русскоязычных версиях фильмов Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Шон Коннери, Антонио Бандерас, Мел Гибсон и другие голливудские актеры, а также персонажи в мультфильме «Губка Боб — квадратные штаны». Он также озвучивал Владимира Шевелькова в фильме «Гардемарины, вперед!».