Стала известна причина смерти озвучивавшего Брюса Уиллиса актера Гриневича

Причиной смерти советского и российского режиссера, актера и артиста дубляжа Андрея Гриневича стала онкология, сообщили aif.ru его знакомые.
«Онкология, четвертая неоперабельная стадия», — сказал собеседник издания.
Гриневич умер в возрасте 69 лет. Из-за болезни он в последнее время прекратил работу в качестве актера, но продолжал участвовать в проектах как режиссер дубляжа.
Сам артист в соцсетях еще месяц назад писал, что жизнь, несмотря на онкологию, продолжается, болезнь нужно побеждать.
В фильмографии актера — роли в таких картинах, как «Плюмбум, или Опасная игра», «Победа», «Пять минут страха», «Три августовских дня». Его голосом говорят в русскоязычных версиях фильмов Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Шон Коннери, Антонио Бандерас, Мел Гибсон и другие голливудские актеры, а также персонажи в мультфильме «Губка Боб — квадратные штаны». Он также озвучивал Владимира Шевелькова в фильме «Гардемарины, вперед!».