Стала известна причина смерти озвучивавшего Брюса Уиллиса актера Гриневича

В фильмографии актера — роли в таких картинах, как «Плюмбум, или Опасная игра», «Победа», «Пять минут страха», «Три августовских дня». Его голосом говорят в русскоязычных версиях фильмов Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Шон Коннери, Антонио Бандерас, Мел Гибсон и другие голливудские актеры, а также персонажи в мультфильме «Губка Боб — квадратные штаны». Он также озвучивал Владимира Шевелькова в фильме «Гардемарины, вперед!».