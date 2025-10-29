Любимова: Россия привезла на фестиваль в Киргизию новинки кино

БИШКЕК, 29 октября. /ТАСС/. Последние новинки российского киноискусства будут представлены на начавшемся в столице Киргизии фестивале российского кино. Об этом заявила в Бишкеке министр культуры России Ольга Любимова.
«Привезли киноновинки, которые вот сейчас буквально появились», — сказала она. По ее словам, будет очень интересно посмотреть, как на российские картины будут реагировать зрители в Бишкеке. «Для нас действительно это очень важно — продолжать традиции и выставочных проектов, и проекты, связанные с кинематографом, и с театром, и с изобразительным искусством. Поэтому сегодня мы здесь», — добавила министр.
Фестиваль российского кино, который проводится в рамках Дней культуры РФ в Киргизии, продлится до 1 ноября. Зрителям будут представлены фильмы разных жанров: «Август», «Любовь Советского Союза», «В списках не значился», «Доктор Динозавров», «Кракен» и «Первый на Олимпе».
Дни культуры России в Киргизии продлятся до 2 ноября. Помимо фестиваля, в рамках их проведения также проходит выставка российского образования, спектакли студии Никиты Михалкова и концерты звезд РФ.