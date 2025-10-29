Ричмонд
81-летний Майкл Дуглас впервые за долгое время вышел в свет с 22-летней дочерью

Актер вместе с наследницей пришел на светское мероприятие

Майкл Дуглас накануне посетил гала-вечер PAC NYC Icons of Culture Gala 2025. Мероприятие прошло в Центре исполнительских искусств Перельмана в Нью-Йорке.

Майкл Дуглас с дочерью Кэрис
Майкл Дуглас с дочерью КэрисИсточник: Legion-Media.ru

На вечеринке 81-летнего актера сопровождала его дочь Кэрис, рожденная в браке с актрисой Кэтрин Зетой-Джонс. 22-летняя девушка для мероприятия выбрала черное блестящее платье длины миди на тонких бретелях, украшенных кружевными узорами, и с декольте. Она также надела черные туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Кэрис распустила волосы, а также сделала нежный макияж. Свой образ она дополнила сережками с красными камнями. Дуглас был одет в черный классический костюм, белую рубашку и светло-фиолетовый галстук.

Майкл Дуглас с дочерью Кэрис
Майкл Дуглас с дочерью КэрисИсточник: Legion-Media.ru

Известно, что недавно Кэрис окончила Университет Брауна и получила диплом в области кино и международных отношений. Девушка планирует дальше развиваться в искусстве.

«Я выросла в театральной среде и не изучала актерское мастерство в школе, но именно поэтому я счастлива находиться в таком познавательном творческом пространстве. Надеюсь, так будет и дальше», — рассказала она изданию People.

Помимо Кэрис, у 81-летнего Дугласа и 56-летней Зеты-Джонс есть еще один ребенок — 25-летний сын Дилан. Дуглас также является отцом 46-летнего Кэмерона, который родился в его первом браке с Диандрой Лукер.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс показала семейное фото с Майклом Дугласом в их день рождения. 