6 ноября в прокат выходит новая работа современного классика Ричарда Линклейтера «Новая волна» — признание в любви легендарной эпохе французского кино, ставшей важнейшей вехой в развитии мирового кинематографа.
Мировая премьера «Новой волны» состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года. Лента рассказывает о создании дебютного фильма Годара «На последнем дыхании». Новаторский подход к производству, включающий дерзкие импровизации и рваный монтаж, сделают это кино программным произведением французской «новой волны».
Действие разворачивается в Париже 1959 года и знакомит зрителей с ключевыми фигурами французского кино того времени. Движение «новой волны» сформировалось преимущественно из авторов журнала «Кайе дю синема». Среди них — Клод Шаброль, уже успевший снять два фильма, Франсуа Трюффо, прогремевший в Каннах с «400 ударами», а также Жак Риветт, Эрик Ромер, Аньес Варда и многие-многие другие.
Главным героем фильма становится Жан-Люк Годар — состоявшийся кинокритик, отчаянно пытающийся догнать коллег и дебютировать в большом кино. Наконец он решается снять свой первый фильм, основой для которого становится заметка из криминальной хроники. На роль жулика он берет никому не известного на тот момент своего приятеля Жан-Поля Бельмондо, а подружку героя Годар уговаривает сыграть американскую звезду Джин Сиберг.
«Новая волна» Ричарда Линклейтера стала его первым проектом, полностью снятым на французском языке. По словам самого режиссера, идея снять фильм о рождении «новой волны» пришла к нему после того, как Годар ушел из жизни. «Это мое любовное письмо к тем, кто зародил во мне желание снимать кино, помог поверить в то, что я на это способен», — признался Ричард Линклейтер.
В роли Жан-Люка Годара снялся французский фотограф Гийом Марбек. Среди других звезд фильма — Зои Дойч (Джин Сиберг), Обри Дюллен (Жан-Поль Бельмондо), Адриан Руяр (Франсуа Трюффо), Матье Пеншина (Рауль Кутар).