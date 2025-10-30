«Новая волна» Ричарда Линклейтера стала его первым проектом, полностью снятым на французском языке. По словам самого режиссера, идея снять фильм о рождении «новой волны» пришла к нему после того, как Годар ушел из жизни. «Это мое любовное письмо к тем, кто зародил во мне желание снимать кино, помог поверить в то, что я на это способен», — признался Ричард Линклейтер.