31-летняя дочь Брюса Уиллиса показала редкие фото с 11-летней сводной сестрой

Таллула Уиллис поддержала сестру на баскетбольном матче

Таллула Уиллис в личном блоге показала редкие фото со своей 11-летней сводной сестрой Эвелин Уиллис. 31-летняя дочь Брюса Уиллиса поддержала сестру на баскетбольном матче. Она сообщила, что команда девочки одержала победу в игре.

Таллула и Эвелин Уиллис, фото: соцсети
«Мы победили! Вот что значит поддержка старшей сестры! Люблю свою малышку», — написала Уиллис.

Эвелин была запечатлена на фото в спортивной форме. Она радостно улыбалась, глядя в камеру. Таллула надела красную кофту, синие джинсы, шапку и солнцезащитные очки. Она обняла сестру, позируя перед камерой.

Поклонники признались, что дочери звезды «Крепкого орешка» очень похожи между собой.

Таллула и Эвелин Уиллис, фото: соцсети
«Она твой маленький красивый близнец», «У Брюса самые сильные гены! Это так мило», «Ребята, вы так похожи», «Вот это у Брюса гены! Она похожа на тебя, а вы все похожи на своего отца», «О боже, близнецы. Красавицы».

Напомним, у Брюса Уиллиса — пятеро дочерей. 37-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула родились в его первом браке с актрисой Деми Мур. Звезды прожили вместе 13 лет и после расставания остались друзьями.

Эмма Хеминг-Уиллис, Мейбл Рей Уиллис, Брюс Уиллис, Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис, Эвелин Пенн Уиллис, Деми Мур, Румер Гленн Уиллис
Эмма Хеминг-Уиллис, Мейбл Рей Уиллис, Брюс Уиллис, Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис, Эвелин Пенн Уиллис, Деми Мур, Румер Гленн Уиллис

В 2009 году актер женился на модели Эмме Хеминг. От второй жены у него есть 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин.

В 2022 году Уиллис сообщил, что уходит из актерской профессии. У него диагностировали лобно-височную деменцию. Болезнь звезды прогрессирует. Недавно Хеминг переселила супруга в отдельный дом, где за ним будет ухаживать квалифицированная сиделка.

Ранее Таллула Уиллис рассказала о травле в школе из-за сходства с отцом. 