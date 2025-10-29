Таллула Уиллис в личном блоге показала редкие фото со своей 11-летней сводной сестрой Эвелин Уиллис. 31-летняя дочь Брюса Уиллиса поддержала сестру на баскетбольном матче. Она сообщила, что команда девочки одержала победу в игре.
«Мы победили! Вот что значит поддержка старшей сестры! Люблю свою малышку», — написала Уиллис.
Эвелин была запечатлена на фото в спортивной форме. Она радостно улыбалась, глядя в камеру. Таллула надела красную кофту, синие джинсы, шапку и солнцезащитные очки. Она обняла сестру, позируя перед камерой.
Поклонники признались, что дочери звезды «Крепкого орешка» очень похожи между собой.
«Она твой маленький красивый близнец», «У Брюса самые сильные гены! Это так мило», «Ребята, вы так похожи», «Вот это у Брюса гены! Она похожа на тебя, а вы все похожи на своего отца», «О боже, близнецы. Красавицы».
Напомним, у Брюса Уиллиса — пятеро дочерей. 37-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула родились в его первом браке с актрисой Деми Мур. Звезды прожили вместе 13 лет и после расставания остались друзьями.
В 2009 году актер женился на модели Эмме Хеминг. От второй жены у него есть 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин.
В 2022 году Уиллис сообщил, что уходит из актерской профессии. У него диагностировали лобно-височную деменцию. Болезнь звезды прогрессирует. Недавно Хеминг переселила супруга в отдельный дом, где за ним будет ухаживать квалифицированная сиделка.
Ранее Таллула Уиллис рассказала о травле в школе из-за сходства с отцом.