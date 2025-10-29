Анастасии Мельниковой стало плохо во время заседания Заксобрания Петербурга

Анастасия Мельникова — актриса театра и кино, является заслуженной артисткой России, известна своими ролями в таких сериалах, как «Бандитский Петербург» (Ирина Лебедева), «Улицы разбитых фонарей» (Анастасия Абдулова) и «Литейный» (Анастасия Мельникова). В 2021 году была избрана в петербургский парламент VII созыва по единому избирательному округу.