Анастасии Мельниковой стало плохо во время заседания Заксобрания Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга и актрисе Анастасии Мельниковой потребовалась помощь врача во время заседания. Ей оказали медицинскую помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.
«Медицинская помощь оказана», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о состоянии Мельниковой.
На просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ситуацию по телефону актриса ответила отказом.
Анастасия Мельникова — актриса театра и кино, является заслуженной артисткой России, известна своими ролями в таких сериалах, как «Бандитский Петербург» (Ирина Лебедева), «Улицы разбитых фонарей» (Анастасия Абдулова) и «Литейный» (Анастасия Мельникова). В 2021 году была избрана в петербургский парламент VII созыва по единому избирательному округу.