Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» актер Роман Попов скончался от осложнений после химиотерапии. Об этом 29 октября сообщается в Telegram-канале артиста.
«Роман Попов умер вчера в Подмосковной больнице от осложнений после проведенной химиотерапии», — указано в сообщении.
Отмечается, что прощание с актером состоится в субботу, 1 ноября, в ритуальном зале при Центральной клинической больнице (ЦКБ) с поликлиникой управления делами президента РФ в Москве.
О смерти Попова 28 октября сообщил источник «Известий». Актер скончался в возрасте 40 лет от рецидива рака головного мозга. Друг артиста, резидент Comedy Club Оганес Григорян сообщил, что обнаруженный у актера рецидив рака мозга развивался очень быстро.
Коллега актера по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александр Петров назвал Попова смелым и талантливым человеком, который стал примером для многих.