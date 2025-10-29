Анастасия Уколова рассказала поклонникам о том, что к ней в гости приехал отец. Вместе с ним 31-летняя актриса сходила в столичный ресторан. Компанию им составила младшая сестра артистки Юлианна.
Звезда сериала «Комбинация» призналась, что ее отца часто сравнивают с рэпером Бастой.
«Говорят, папа похож на Басту. А папа говорит, что просекко с утра норм! Особенно, когда тебе уже 31. Особенно когда дальше все воскресенье работаешь. И вообще всегда работаешь. Семейные фото на память. Один осенний воскресный завтрак», — написала Уколова.
Подписчики актрисы согласились, что Владимир Уколов действительно похож на знаменитого рэпера.
«Я думала ИИ сострали Басту. Очень похож», «Баста в старости», «Почему вы раньше не говорили, что у вас папа — это Василий Вакуленко?», «Ого, как похожи», «Я думала, что у Басты грим и вы снимаетесь вместе», «Я думала, что это фото с Бастой», «Прямо взгляд Басты. Поразительная схожесть».
Известно, что отец актрисы живет в Пятигорске. В 2021 году в столицу перебрались мама Уколовой и ее младшая сестра.
Ранее Анастасия Уколова воссоединилась с бывшим мужем на дне рождения сына, которому исполнилось три года. Летом 2025 года стало известно, что актриса развелась с Юрием Горовым. Она не показывала лицо бывшего избранника, но отмечала, что они учились в одной школе, и муж был ее первой любовью.