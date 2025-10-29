Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сидни Суини посоветовали в 16 лет улучшить внешность с помощью ботокса

Актриса рассказала о критике ее внешности в юном возрасте
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Сидни Суини рассказала о критике ее внешности в начале карьеры. Интервью публикует Variety.

По ее словам, один из членов съемочной команды посоветовал ей улучшить внешность с помощью ботокса.

«У меня были очень тяжелые брови. Кто-то сказал мне, что нужно исправить лицо, иначе я ничего не добьюсь. Мне нужно было сделать укол ботокса. Мне было 16 лет!» — призналась она.

В то же время звезда популярного телесериала «Эйфория» заявила, что она никогда не обращалась к пластическим хирургам и косметологам.

«Я никогда ничего не делала. Я просто боюсь игл. Никаких татуировок. Ничего. Я буду стареть красиво», — подчеркнула знаменитость.