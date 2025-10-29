46-летний Джейсон Момоа, известный своими шикарными волосами, недавно появился с обширной лысиной на голове.
Звезда «Аквамена» не потерял шевелюру и даже не побрился, а лишь загримировался для съемок в предрождественской рекламе американской финансовой компании. В видеоролике Момоа предстает в образе нескольких персонажей, которые переживают праздничное нашествие покупателей.
Один из персонажей Момоа — продавец кроватей с лысиной на макушке и отросшими волосами по бокам. Актер также надел очки и серый клетчатый костюм с зеленым галстуком.
Еще один образ актера — охранник торгового центра с кудрявыми волосами и прической маллет.
В пресс-релизе компании Момоа сообщил, что получил огромное удовольствие, создавая разных персонажей.
Ранее Джейсон Момоа вышел на красную дорожку в розовом костюме и шлепках.