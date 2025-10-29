Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

С лысиной и в очках: Джейсон Момоа удивил кардинальным преображением

Джейсон Момоа предстал на экране в неузнаваемом образе
Джейсон Момоа
Джейсон МомоаИсточник: www_gazeta_ru

46-летний Джейсон Момоа, известный своими шикарными волосами, недавно появился с обширной лысиной на голове.

Звезда «Аквамена» не потерял шевелюру и даже не побрился, а лишь загримировался для съемок в предрождественской рекламе американской финансовой компании. В видеоролике Момоа предстает в образе нескольких персонажей, которые переживают праздничное нашествие покупателей.

Джейсон Момоа, фото: соцсети
Джейсон Момоа, фото: соцсети

Один из персонажей Момоа — продавец кроватей с лысиной на макушке и отросшими волосами по бокам. Актер также надел очки и серый клетчатый костюм с зеленым галстуком.

Еще один образ актера — охранник торгового центра с кудрявыми волосами и прической маллет.

Джейсон Момоа, фото: соцсети
Джейсон Момоа, фото: соцсети

В пресс-релизе компании Момоа сообщил, что получил огромное удовольствие, создавая разных персонажей.

Ранее Джейсон Момоа вышел на красную дорожку в розовом костюме и шлепках.