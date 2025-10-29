Памела Андерсон раскрыла неожиданные плюсы отказа от макияжа

«Над этим нужно работать. Это навык, позволяющий уверенно выходить из дома с макияжем или без. Я просто подумала, что хочу спрыгнуть с этого безумного поезда. Хочу быть одной из первых, кто спрыгнет с этого безумного поезда и посмотрит, что на самом деле происходит», — объяснила знаменитость.