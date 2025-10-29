Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Крис Эванс и его жена Альба Баптиста впервые стали родителями

Первенец пары родился 24 октября
Альба Баптиста и Крис Эванс
Альба Баптиста и Крис ЭвансИсточник: Legion-Media.ru

44-летний Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в «Мстителях» впервые стал отцом. Его 28-летняя супруга Альба Баптиста родила девочку в пятницу, 24 октября в Массачусетсе. Известно, что актеры назвали дочь Альма Грейс.

Эванс и Баптиста тайно поженились в сентябре 2023 года. Они долгое время скрывали свой роман, о котором общественность узнала лишь в ноябре 2022. Незадолго до свадьбы Крис Эванс, признанный самым сексуальным мужчиной 2022 года, рассказывал в интервью People, что хочет остепениться и завести семью.

«Это именно то, чего я хочу: жена, дети, создание семьи», — заявил Эванс.

Источник, близкий к актеру, сообщил, что звезда «Мстителей» признавался, что встретил «ту самую женщину», имея в виду Альбу Баптисту.

«Он уже давно готов остепениться. Он с нетерпением ждет семьи. Он просто ждал свою вторую половинку», — заявил источник.

На премьере фильма «Миссия: Красный» в 2024 году Эвансу задали вопрос о готовности стать отцом.

«Да, надеюсь. Да, конечно. Звание отца — это волнительно», — признался актер.