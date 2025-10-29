44-летний Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в «Мстителях» впервые стал отцом. Его 28-летняя супруга Альба Баптиста родила девочку в пятницу, 24 октября в Массачусетсе. Известно, что актеры назвали дочь Альма Грейс.
Эванс и Баптиста тайно поженились в сентябре 2023 года. Они долгое время скрывали свой роман, о котором общественность узнала лишь в ноябре 2022. Незадолго до свадьбы Крис Эванс, признанный самым сексуальным мужчиной 2022 года, рассказывал в интервью People, что хочет остепениться и завести семью.
«Это именно то, чего я хочу: жена, дети, создание семьи», — заявил Эванс.
Источник, близкий к актеру, сообщил, что звезда «Мстителей» признавался, что встретил «ту самую женщину», имея в виду Альбу Баптисту.
«Он уже давно готов остепениться. Он с нетерпением ждет семьи. Он просто ждал свою вторую половинку», — заявил источник.
На премьере фильма «Миссия: Красный» в 2024 году Эвансу задали вопрос о готовности стать отцом.
«Да, надеюсь. Да, конечно. Звание отца — это волнительно», — признался актер.