Эванс и Баптиста тайно поженились в сентябре 2023 года. Они долгое время скрывали свой роман, о котором общественность узнала лишь в ноябре 2022. Незадолго до свадьбы Крис Эванс, признанный самым сексуальным мужчиной 2022 года, рассказывал в интервью People, что хочет остепениться и завести семью.