Джейкоб Элорди окончательно расстался со своей возлюбленной

Пара встречалась и расходилась несколько раз с 2021 года
джейкоб элорди и оливия джейд
джейкоб элорди и оливия джейдИсточник: Legion-Media

После расставания в августе и краткого воссоединения в сентябре, роман Джейкоба Элорди и Оливии Джейд Джаннулли завершился. Источник подтвердил, что теперь «все точно кончено. Они не собираются вновь сходиться или работать над отношениями». Пара встречалась и расходилась несколько раз с 2021 года.

Инсайдер, близкий к звездам, рассказал также о состоянии Оливии: «Она в порядке после разрыва с Джейкобом. Она больше расстроена тем, что происходит с ее отцом». В начале этого месяца стало известно, что родители девушки, которые, казалось, жили душа в душу, приняли решение развестись после 28 лет брака. Оливия переживает такие изменения в семье нелегко, но старается стать опорой для своих родителей и поддержать их, несмотря ни на что.

Ранее Джейкоб Элорди признался, что испытал мучения при подготовке к роли Франкенштейна.