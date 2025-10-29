Джейкоб Элорди окончательно расстался со своей возлюбленной

Инсайдер, близкий к звездам, рассказал также о состоянии Оливии: «Она в порядке после разрыва с Джейкобом. Она больше расстроена тем, что происходит с ее отцом». В начале этого месяца стало известно, что родители девушки, которые, казалось, жили душа в душу, приняли решение развестись после 28 лет брака. Оливия переживает такие изменения в семье нелегко, но старается стать опорой для своих родителей и поддержать их, несмотря ни на что.