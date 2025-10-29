Влияние скандала с наркотиками на карьеру Аглаи Тарасовой оценили

После задержания актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту с наркотиками некоторые люди в звездных кругах отвернулись от нее. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.
По мнению медиаменеджера, скандал также повлиял и на личную жизнь артистки.
«Я так понимаю, что после всего этого ее возлюбленный [актер] Антон [Филипенко] поставил их отношения на стоп», — сказал он.
Мужчина также отметил, что предложений о работе у Тарасовой, которая находится под домашним арестом, нет.
«Она попала в черный список, безусловно. Этот скандал повлиял на ее карьеру. У каких-то режиссеров она уже в “чс”. Это факт. В несколько раз гонорары ее упали», — добавил продюсер.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Аглая Тарасова планирует выступать на корпоративах после очередного заседания суда, назначенного на 3 ноября.