Хотя продолжение было под угрозой срыва, съемки все-таки состоялись. На первом кадре в стенах больницы запечатлены любимые герои: Джей Ди Дориан (Брафф) и Кристофер Терк (Фэйсон). За прошедшие 15 лет их дружба явно стала еще крепче.