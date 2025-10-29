Появился первый кадр перезапуска медицинской комедии «Клиника». К своим ролям в сериал вернутся исполнители главных ролей в оригинальном ситкоме: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. МакГинли и Джуди Рейес.
Хотя продолжение было под угрозой срыва, съемки все-таки состоялись. На первом кадре в стенах больницы запечатлены любимые герои: Джей Ди Дориан (Брафф) и Кристофер Терк (Фэйсон). За прошедшие 15 лет их дружба явно стала еще крепче.
Шоураннерами новой «Клиники» выступают Тим Хоберт и Асим Батра. Создатель оригинального шоу Билл Лоуренс является исполнительным продюсером.
Сериал «Клиника» выходил с 2001 по 2010 год. В течение девяти сезонов зрители следили за главными героями — врачами из больницы «Святое сердце».
Премьера нового сериала состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут на канале ABC, а затем на канале Hulu.