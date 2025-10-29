ММКФ в 2026 году пройдет с 16 по 23 апреля

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. 48-й Московский международный кинофестиваль пройдет в 2026 году с 16 по 23 апреля, основной площадкой смотра станет киноцентр «Октябрь». Об этом ТАСС сообщили организаторы ММКФ.
«Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2026 году — 48-й ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр “Октябрь”», — сообщили агентству.
О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 48-го ММКФ будет сообщено позднее.