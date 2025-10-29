Ричмонд
Кристина Асмус показала кадры со съемок «Холопа 3» в Стамбуле

Актриса сообщила, что прилетела в Турцию на съемки культовой комедии

Кристина Асмус получила одну из главных ролей в третьей части фильма «Холоп». Накануне 37-летняя актриса приехала в Стамбул на съемки картины. В своем блоге она показала кадр, сделанный в киновагончике.

Кристина Асмус на съемках, фото: соцсети
Кристина Асмус на съемках, фото: соцсети

Асмус опубликовала часть своего наряда. По всей видимости, она будет сниматься в исторических турецких костюмах.

«Фильм, который ждет и посмотрит вся страна», — подписала снимок звезда.

Также она запечатлела себя с местной собакой, которая лежала на траве. Актриса забавно показала язык, подражая животному.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

В фильме «Холоп 3» также снимаются Милош Бикович, Иван Охлобыстин и другие звезды франшизы. Еще в проекте участвует Павел Прилучный. Он сыграет мужа героини Кристины Асмус.

В новой части Гриша (Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Кристина Асмус и Павел Прилучный) по просьбе их детей. Героев отправят на исправление во времена правления Петра I. Дата выхода комедии «Холоп 3» запланирована на 12 июня 2026 года.

Съемки фильма «Холоп 3»
Съемки фильма «Холоп 3»

Ранее Кристина Асмус показала редкие кадры с отцом. Актриса поздравила родителя с Днем отца, отметив, что свою любовь к ней он доказывал поступками, а не словами. 