В новой части Гриша (Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Кристина Асмус и Павел Прилучный) по просьбе их детей. Героев отправят на исправление во времена правления Петра I. Дата выхода комедии «Холоп 3» запланирована на 12 июня 2026 года.