Идея фильма о проникновении в сны родилась у Кристофера Нолана еще в 2002 году. Но тогда студия Warner Bros. не рискнула на столь амбициозный проект. Сценарий пролежал в столе восемь лет, за которые Нолан снял «Престиж» и «Темного рыцаря». Именно масштабный опыт работы с большим кино подсказал ему, как довести «Начало» до ума. В 2010 году мир увидел фильм, изменивший представление о возможностях блокбастера. Запутанный сон, рожденный в сознании Нолана, стал реальностью благодаря десяти годам упорной работы, бюджету в 160 млн долларов и команде, которая не боялась невозможного.
Особенности съемочного процесса
Кристофер Нолан — известный противник цифровых технологий там, где можно обойтись практическими решениями. Его философия в «Начале» была проста: сон должен выглядеть максимально реалистично. Это не сюрреализм Сальвадора Дали, а гиперреализм Джорджо Де Кирико, где странное сочетание объектов не нарушает физической достоверности. Каждый кадр — результат инженерной мысли и почти безумной решимости.
Вращающийся коридор и физика невесомости
Для сцены драки в коридоре отеля была построена 35-метровая декорация-цилиндр в ангаре для дирижаблей. Она вращалась вокруг своей оси, а каскадеры и Джозеф Гордон-Левитт (выполнивший все трюки сам) месяцами учились драться на стенах и потолке. Для сцен парения в невесомости этот же коридор установили вертикально, а актеров на тросах опускали вдоль него, снимая камерой снизу. Чтобы зритель не видел вращения всей конструкции, камеры фиксировали гироскопами. Иллюзия была столь совершенной, что требовала ювелирной точности.
Взрывы по-парижски: азот вместо огня
Сцена «сворачивания» Парижа снималась в реальном городе. Власти запретили шум выше 104 децибел и настоящие взрывы, какими бы безопасными они не были, поэтому пиротехники использовали воздушные пушки, заряженные сжатым азотом. Это создавало мощные, но бесшумные и безогненные взрывы. Потоки воздуха были так точно рассчитаны, что в эпицентре, где стояли ДиКаприо и Пейдж, не двигался даже бумажный стаканчик. Все, что взлетало на воздух, было сделано из легкой резины, а разрушаемые фасады зданий «дорисовывали» на компьютере.
Поезд-призрак и дождь в солнечном Лос-Анджелесе
Поезд, врывающийся на улицы Лос-Анджелеса во время погони, — это не CGI. Команда взяла грузовик и обшила его корпусом из стекловолокна и мягкой стали, формы для которого сняли с настоящего поезда. А для сцены с проливным дождем, которая снималась в ясную погоду, пришлось перекрывать солнце огромными черными экранами и дорисовывать тени от несуществующих зданий.
Крепость в горах: один дубль на взрыв
Финальную крепость на заснеженном склоне в Канаде построили за три месяца, чтобы взорвать в последний день съемок. Это была не модель, а полноценная декорация. План был грандиозен: серия взрывов должна была обрушить башню вперед, по склону. Но на практике она рухнула назад. Несмотря на это, кадры вошли в фильм, а для остальных сцен достроили макет и взорвали его снова. Дубля, как и предполагалось, не было.
Когда проходили съемки фильма «Начало»
Съемки стартовали 19 июня 2009 года в Токио и завершились 22 ноября 2009 года грандиозным взрывом в канадских Скалистых горах. Весь процесс занял 92 дня, что для такого масштабного проекта является показателем феноменальной дисциплины. За это время команда, которую в шутку называли «приключенцами», посетила около 30 локаций в шести странах на четырех континентах: Японии, Марокко (улицы Момбасы), Франции (Париж), Великобритании (Лондон), США (Лос-Анджелес) и Канаде (заснеженные горы Альберты).
Бюджет съемок фильма «Начало»
Официальный бюджет «Начала» составил 160 млн долларов, хотя по некоторым данным, он достигал 170 млн. Эти средства были потрачены на строительство гигантских практических декораций (коридор, крепость), кругосветные перелеты, технику и работу лучших специалистов по спецэффектам. Фильм не просто окупился, а стал кассовым хитом, собрав более 830 млн долларов по всему миру.
Какие сложности возникли в процессе съемок
За безупречной картинкой «Начала» стоял год решения сложных задач. Съемочная группа работала в режиме перманентного мозгового штурма, где каждый день преподносил новые вызовы — от логистических головоломок до технических казусов, способных сорвать весь график.
Хронометраж многослойности. Главной задачей для монтажера Ли Смита было сплести воедино пять параллельных реальностей, где время текло с разной скоростью. Зритель никогда не должен был терять нить, несмотря на постоянные прыжки между уровнями сна.
Битва со стихиями. Съемки в горах Канады едва не сорвались из-за отсутствия снега. Он выпал рекордным количеством буквально в последний момент. В Лос-Анджелесе, наоборот, для дождливой сцены пришлось искусственно создавать пасмурную погоду.
Архитектурные парадоксы. Воплощение в жизнь «невозможных» объектов, вдохновленных Эшером, вроде лестницы Пенроуза, требовало сложных инженерных решений и специальных ракурсов, чтобы иллюзия не была раскрыта.
Какие актеры сыграли в фильме «Начало»
Нолан собрал не просто звездный, а идеально слаженный ансамбль, где каждый стал ключевым винтиком в сложном механизме сюжета.
Леонардо ДиКаприо (Кобб): Нолан называл его «абсолютно необходимым» для того, чтобы придать запутанному сюжету эмоциональную глубину и человечность. ДиКаприо стал проводником зрителя в этом лабиринте, актером, который «открывает замысел для аудитории».
Эллен Пейдж — сейчас Эллиот Пейдж (Ариадна): ее героиня — архитектор снов и, по сути, двойник зрителя. Именно через ее глаза мы впервые знакомимся с правилами этого мира и его парадоксами.
Джозеф Гордон-Левитт (Артур): актер не только блестяще справился с ролью педантичного прагматика, но и лично выполнил все сложнейшие трюки во вращающемся коридоре, отказавшись от услуг дублера.
Том Харди (Имс): на момент съемок еще не суперзвезда, Харди привнес в роль харизму и легкий юмор, став одной из самых запоминающихся фигур в команде.
Марион Котийяр (Мол): ее роль — призрачная и трагическая проекция — является эмоциональным стержнем и главной драмой Кобба.
Кен Ватанабе (Саито) и Киллиан Мерфи (Фишер): эти актеры добавили повествованию весомости и глубины, создав убедительные образы людей, чьи подсознания становятся полем битвы.
Интересные факты о фильме «Начало»
Даже спустя годы «Начало» продолжает удивлять. Одни факты о его создании стали легендами в кинопроизводстве, а другие напоминают нам, что гениальность Нолана — в его умении превращать технические ограничения в творческие победы.
Рекордно мало графики. Для такого визуально насыщенного фильма в «Начале» всего около 500 VFX-шотов. Для сравнения, в рядовом фэнтези их количество легко переваливает за 2000. Нолан не заменял реальность, а усиливал ее.
Оммаж Бонду. Нолан открыто признается, что «Начало» — это его версия фильма о Джеймсе Бонде, особенно в духе «На секретной службе ее Величества». Заснеженные перестрелки и штурм крепости — прямая тому отсылка.
Философия пленки. Фильм снят на пленку 70 мм, а не на цифру. Нолан считает, что только аналоговый носитель может передать ту самую «осязаемость» сновидений.
Открытый финал как принцип. Знаменитый финал с волчком был оставлен открытым намеренно. Нолан никогда не давал и не будет давать однозначного ответа, считая, что право зрителя на собственную интерпретацию — это часть магии кино.
«Начало» — это манифест режиссера, который верит, что даже самую безумную мечту можно построить вручную, из бетона, стали и человеческого упорства. И заставить нас поверить в каждую песчинку его сна.