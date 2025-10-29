Идея фильма о проникновении в сны родилась у Кристофера Нолана еще в 2002 году. Но тогда студия Warner Bros. не рискнула на столь амбициозный проект. Сценарий пролежал в столе восемь лет, за которые Нолан снял «Престиж» и «Темного рыцаря». Именно масштабный опыт работы с большим кино подсказал ему, как довести «Начало» до ума. В 2010 году мир увидел фильм, изменивший представление о возможностях блокбастера. Запутанный сон, рожденный в сознании Нолана, стал реальностью благодаря десяти годам упорной работы, бюджету в 160 млн долларов и команде, которая не боялась невозможного.