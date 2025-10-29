Ричмонд
Александр Петров трогательно обратился к умершему в 40 лет Роману Попову

Актер вспомнил о совместных съемках с коллегой в сериале «Полицейский с Рублевки»
Александр Петров
Александр Петров

Александр Петров отреагировал на смерть коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Романа Попова, который ушел из жизни 28 октября. Артист почтил память Попова в личном блоге.

«Рома! … Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену, ты всегда был готов к съемочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, к каждому, сконцентрирован, внимателен, легкий! Ты легкий!!!» — поделился воспоминаниями Петров.

Александр Петров и Роман Попов, фото: соцсети
Александр Петров и Роман Попов, фото: соцсети

Он признался, что ему сложно использовать по отношению к Попову слово «был». Звезда «Горыныча» вспомнил, что Роман любил называть себя в шутку человеком, который умеет улыбаться затылком. Александр отметил, что Попов был очень добрым, смелым, талантливым человеком и примером настоящего мужчины, который любит свою семью.

«Ты всегда шел по жизни с юмором, у тебя он был вживлен изначально и в большом объеме! Очень ты, Рома, светлый! Очень! Как же несправедлива жизнь…», — заключил Петров.

Роман Попов, Александр Петров, Сергей Бурунов: «Полицейский с Рублевки»
Роман Попов, Александр Петров, Сергей Бурунов: «Полицейский с Рублевки»Источник: кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Напомним, в 2018 году у Романа Попова диагностировали рак головного мозга. После лечения болезнь отступила, но в июне 2025 года Попов сообщил, что случился рецидив с осложнениями: актер ослеп на один глаз. 28 октября стало известно, что Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет.

