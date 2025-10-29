Бурунов рассказал о «подвиге» Романа Попова на съемках «Полицейского с Рублевки»

Актер и телеведущий Сергей Бурунов поделился воспоминаниями о Романе Попове, с которым снимался в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщает Life.ru. Артист почтил память коллеги в личном блоге.
Бурунов признался, что сначала настороженно относился к Попову, считая его «человеком из Comedy Club, а не артистом». Однако, по словам Сергея, тот быстро развеял все предубеждения.
«Рома был удивительной силы воли человек. Жизнерадостный, позитивный. К моему приятному удивлению, он оказался очень реактивным, пластичным и профессиональным», — заявил он.
Он также отметил, что Попов работал блестяще, даже когда боролся с тяжелой болезнью. По словам Бурунова, коллега продемонстрировал невероятную самоотверженность. Даже когда ему было физически тяжело, и рядом дежурили врачи, он выходил на площадку и снимался.
«Я видел, как ему тяжело. Это настоящий подвиг и пример преданности делу», — поделился артист.
Напомним, что о смерти Романа Попова стало известно 28 октября. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком мозга. В последнее время состояние здоровья артиста ухудшилось. Медицинские работники предприняли все возможные меры, включая химиотерапию, однако остановить развитие болезни не удалось. Всего за месяц до трагедии Попов благодарил поклонников за сбор средств на лечение.