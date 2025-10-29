Актера Вячеслава Воскресенского, сыгравшего главную роль в фильме 1975 года «Финист — Ясный сокол», обокрали в Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Несколько дней назад в Красноуральске неизвестные ворвались в дом к звезде киносказки и вынесли его имущество.
Одного из обокравших Воскресенского воров арестовали, он отправлен в СИЗО до 13 декабря.
Следствие установило, что преступление совершенно по предварительному сговору группой лиц. В данный момент продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Вячеславу Воскресенскому 77 лет. В 2022 году он пережила инсульт, но смог восстановиться и стал одним из основателей продюсерского центра, сейчас занимающегося производством фильма «Ермак. Наследие».