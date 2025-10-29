Это история девочки по прозвищу Крыся. Она родилась на суровом Севере, а детство провела в чуме у отчима-оленевода. У Крыси — синдром Аспергера, особая форма аутизма. Ее мир — это мечта стать балериной. Судьба забрасывает ее из тундры сначала в вологодскую балетную школу-интернат, а затем и в московскую академию. Ей предстоит столкнуться с жестокостью сверстников, завистью и непониманием. Но ее дух, закаленный в северных снегах, оказывается крепче любых испытаний. А потертые пуанты, которые она подписывает «Для мамы», становятся символом ее несгибаемой воли.