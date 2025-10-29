Перед нами не просто красивая сказка о балете. Это честный и пронзительный рассказ о девочке, которая идет к своей мечте наперекор всему: диагнозу, одиночеству и непониманию. Режиссер Яна Недзвецкая создала многогранную картину, где суровая тундра встречается с изящным балетным классом. В статье рассказываем о том, когда выйдет фильм «Пуанты для моей мамы», актерах проекта и чего от него ждать.
Известно ли, когда выйдет фильм «Пуанты для моей мамы»
Официальная российская премьера картины назначена на 6 ноября 2025 года. Предпремьерный показ состоялся в августе в Москве в рамках международного кинофестиваля «Антарес» и был тепло встречен зрителями и критиками. Прокатчиком выступит компания «СБ Фильм», которая, по словам ее представителя, «искренне влюбилась» в эту ленту.
О чем будет фильм «Пуанты для моей мамы»
Это история девочки по прозвищу Крыся. Она родилась на суровом Севере, а детство провела в чуме у отчима-оленевода. У Крыси — синдром Аспергера, особая форма аутизма. Ее мир — это мечта стать балериной. Судьба забрасывает ее из тундры сначала в вологодскую балетную школу-интернат, а затем и в московскую академию. Ей предстоит столкнуться с жестокостью сверстников, завистью и непониманием. Но ее дух, закаленный в северных снегах, оказывается крепче любых испытаний. А потертые пуанты, которые она подписывает «Для мамы», становятся символом ее несгибаемой воли.
Где проходили съемки фильма «Пуанты для моей мамы»
Съемочная группа проделала путь, похожий на путь главной героини. Камера оператора Василия Очеретнюка запечатлела потрясающую природу Республики Коми, Карелии, Вологды и, конечно, Москвы. Чтобы добиться абсолютной аутентичности, команда целый месяц жила в настоящем чуме с местной семьей оленеводов. Это настоящее погружение в жизнь, где природа становится одним из главных действующих лиц.
Кто снимается в фильме «Пуанты для моей мамы»
Актерский ансамбль подобран с ювелирной точностью. В нем гармонично сочетаются звезды российского кино, восходящие таланты и даже реальные профессионалы балетного мира.
Главную героиню, Крысю, в разные годы жизни играют две актрисы. Юная Лина Базаева убедительно показывает девочку с трудной судьбой. А повзрослевшую Кристину играет Инна Новикова — ее работа на нервном пределе, пронзительный взгляд и осознанная пластика потрясают.
Окружение Крыси — это галерея сильных характеров. Оксана Сташенко играет циничную бабушку-гадалку, роль Дины Корзун добавляет картине глубины. Друга Крыси исполняет юный Сергей Федоров, создающий трогательную и искреннюю связь с героиней.
Особый шарм фильму придает камео. Народный артист России Сергей Филин, экс-руководитель балетной труппы Большого театра, играет ректора академии. Его появление добавляет сюжету суровой балетной аутентичности.
Интересные факты о фильме «Пуанты для моей мамы»
За каждым кадром этой ленты стоит удивительная история. Например, в фильме можно увидеть картины Михаила Комаров, мальчика с аутизмом, чьи работы получили мировое признание. Они добавляют визуальному ряду дополнительную эмоциональную глубину.
Но, пожалуй, самый трогательный факт связан с кастингом. Режиссер Яна Недзвецкая призналась, что команда два года искала и собирала группу… рыжих детей. Задача была найти артистов, похожих друг на друга для правдивости повествования. «Это было непросто, — говорит режиссер, — но вы увидите, какие они замечательные». Вот так кинематографическая дотошность рождает настоящее чудо на экране.