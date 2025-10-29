Machine Gun Kelly считает, что они расстались с Меган Фокс из-за сглаза

«Я бесконечно благодарен Богу и в долгу перед судьбой, которая сплела нас с ней, потому что, когда я впервые посмотрел в ее глаза, у меня словно появился телескоп, способный увидеть все тайны вселенной. И я думаю, то, что последовало за этим, действительно доказало, что значит двигаться с любовью», — заявил рэпер.