Актрису Глафиру Тарханову довело до слез хамство нотариуса

Актриса рассказала о грубости нотариуса после госпитализации ребенка
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова

Актриса Глафира Тарханова поделилась с подписчиками в социальных сетях эмоциональным видео, в котором рассказала о негативном опыте общения с нотариусом, сообщает Life.ru. Причиной обращения к специалисту послужила необходимость оформления документов после того, как один из ее пятерых детей оказался в больнице. Инцидент произошел в одной из нотариальных контор Московской области.

Актриса рассказала о грубости нотариуса после госпитализации ребенка.

Знаменитость, обычно сдержанно реагирующая на негативные события, призналась, что была крайне возмущена отношением к себе. Она также выразила искреннюю благодарность медицинскому персоналу, оказывавшему помощь ее ребенку.

«Но я была у нотариуса — меня просто уничтожили. Я не знаю, как объяснить. Я не могу понять, как так люди могут работать. Я просто зашла за справкой. Но даже если мой вопрос каким-то образом не подходит, нельзя так общаться с людьми», — заявила Глафира.

В комментарии к видео актриса указала фамилию нотариуса и выразила надежду, что тот учтет ее опыт. Тарханова назвала общение некорректным и непрофессиональным, предположив, что нотариусу, как и ей, требуется отдых. Актрису активно поддержали коллеги и подписчики. Позже она посетила салон красоты и поблагодарила всех за поддержку.

«Последней фразой этой дамы, нотариуса была: “Вы мне не нравитесь, идите отдохните”. Куда меня послали, туда я и пошла», — иронично отметила звезда.

Ранее Глафира Тарханова обратилась к мужу в 20-ю годовщину свадьбы.