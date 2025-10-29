Ричмонд
Звезда «Реальных пацанов» поделилась воспоминаниями об умершем Романе Попове

Зоя Бербер вспомнила совместные съемки с Поповым в фильме «Девушки бывают разные»
Роман Попов
Роман ПоповИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер рассказала об ушедшем из жизни актере Романе Попове, о смерти которого стало известно 28 октября.

Знаменитости вместе работали над фильмом Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные», а после исполнили роли семейной пары в сериальной трилогии «Любовь в нерабочие недели», «Любовь в рабочие недели» и «Любовь в жаркие недели». Актриса сыграла и в последнем проекте с участием Романа Попова — еще не вышедшей в прокат комедии «Письмо Деду Морозу».

«Ромка для меня не “Мухич”», — подчеркнула актриса, имея в виду самую известную роль Попова — следователя в сериале «Полицейский с Рублевки». — «Рома для меня огромная, глубокая, добрая душа. По которой мы все будем скучать…».

Зоя Бербер и Роман Попов в сериале «Любовь в жаркие недели»
Зоя Бербер и Роман Попов в сериале «Любовь в жаркие недели»

Зоя Бербер рассказала, что они с коллегой «виделись редко, но крепко», при этом часто обсуждали, что им стоит видеться и общаться не только в связи с работой — но и в этих случаи встречи неизменно сопровождались смехом и прекрасной музыкой («из колонки, что, конечно же, была у Ромы с собой»).

«Что ж, ты побыл с нами недолго, но путь был ярким, — заключила актриса. — Спасибо тебе, друже».

Ранее продюсер рассказала о последних месяцах жизни Романа Попова.