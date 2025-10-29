Актера Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Тело актера театра и кино Геннадия Назарова будет подвергнуто кремации, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства — ГИТИС. Урну с прахом артиста захоронят на Троекуровском кладбище, в месте, где упокоена его супруга Наталья.
Геннадий Назаров умер 26 октября в возрасте 58 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь почек.
«Будет кремация, она пройдет завтра, в среду, на Хованском кладбище. Прах Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище вместе с супругой — актрисой и педагогом Натальей Назаровой, которая ушла из жизни в апреле 2025 года. Дата похорон пока не определена», — сказала собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе ГИТИСа сообщили агентству о том, что церемония прощания с Назаровым состоится 29 октября в храме святителя Николая на Трех Горах.
О Назарове
Назаров родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной («Ночь перед Рождеством», «Пять вечеров»), выступал на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», преподавал в Российском институте театрального искусства.
Почти 20 лет Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе.