Актера Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище

«Будет кремация, она пройдет завтра, в среду, на Хованском кладбище. Прах Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище вместе с супругой — актрисой и педагогом Натальей Назаровой, которая ушла из жизни в апреле 2025 года. Дата похорон пока не определена», — сказала собеседница агентства.