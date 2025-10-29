Ричмонд
Сын Мэттью Макконахи об уходе за собой: «Отец научил оставаться чистым»

Сын актера Макконахи Алекс заявил, что ценит гигиену тела
Мэттью Макконахи с сыном Леви Алвесом
Мэттью Макконахи с сыном Леви АлвесомИсточник: Legion-Media.ru

Сын Мэттью Макконахи Леви Алвес рассказал об уходе за собой. Об этом сообщает People.

Артист признался, что отец научил его ценить гигиену.

«Он научил меня всегда оставаться чистым. Это важно. Что касается лица, использую только немного очищающего средства и увлажняющего крема», — заявил он.

Мэттью Макконахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью и дизайнером Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья МакКонахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).

Ранее Мэттью МакКонахи раскрыл секрет, который помог его 13-летнему браку.