Кустурица намерен получить гражданство РФ после съемок фильма по русскому роману

После этого Кустурица приступит к работе над картинами «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Как я не снял “Преступление и наказание”» по мотивам романа Федора Достоевского, где главную роль самого Кустурицы сыграет номинированный на кинопремию «Оскар» российский актер Юра Борисов.