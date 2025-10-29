Ричмонд
Кустурица намерен получить гражданство РФ после съемок фильма по русскому роману

Сейчас режиссер работает над картиной «Последний срок» по повести Валентина Распутина
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица сообщил о намерении получить российское гражданство после завершения съемочного процесса фильма на основе русского романа. Такими планами он поделился в беседе с ТАСС.

«Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский], — сказал собеседник агентства. — Будет [гражданство РФ]. Обязательно будет».

Сейчас Кустурица работает над картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Как режиссер рассказал на творческой встрече в МГУ им. М. В. Ломоносова, сценарий проекта уже закончен.

После этого Кустурица приступит к работе над картинами «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Как я не снял “Преступление и наказание”» по мотивам романа Федора Достоевского, где главную роль самого Кустурицы сыграет номинированный на кинопремию «Оскар» российский актер Юра Борисов.