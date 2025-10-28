Для светского выхода звезда «Спасателей Малибу» выбрала белоснежное платье-миди свободного кроя с кружевами и рисунками в виде цветов, птиц и котенка. Также она надела белоснежные колготки и темно-бордовые туфли на каблуках. Актриса завила волосы в локоны и отказалась от макияжа.