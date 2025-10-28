Памела Андерсон посетила открытие магазина своего бренда уходовой косметики Sonsie. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.
58-летнюю актрису на презентации поддержали ее сыновья — 29-летний Брэндон и 27-летний Дилан. Младший наследник вышел на сцену вместе со знаменитой мамой и пообщался с публикой, презентуя косметические продукты. Известно, что Дилан является совладельцем бренда.
Для светского выхода звезда «Спасателей Малибу» выбрала белоснежное платье-миди свободного кроя с кружевами и рисунками в виде цветов, птиц и котенка. Также она надела белоснежные колготки и темно-бордовые туфли на каблуках. Актриса завила волосы в локоны и отказалась от макияжа.
Наследники Андерсон выбрали повседневную одежду. Дилан надел черные брюки и свитер в тон, а Брэндон — черные брюки, футболку, шапку и яркий шарф, который повязал на шее.
Напомним, Памела Андерсон родила детей в браке с музыкантом Томми Ли. Звезды прожили вместе три года и расстались через год после рождения младшего сына.
Ранее Памелу Андерсон высмеяли из-за слишком экстравагантного наряда. Она надела платье с цветочным принтом, которое дополнила зелеными колготками с божьими коровками, коричневыми туфлями на каблуках и шляпой.