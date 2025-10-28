Зепюр Прилучная-Брутян вместе с двухлетним сыном Микаэлем приехала в Турцию, где у ее мужа Павла Прилучного проходят съемки. В перерывах между работой 37-летний актер проводит время с семьей.
Его супруга показала, как он вместе с наследником загорал на шезлонге у моря. Звезда фильма «Мажор в Дубае» надел серые шорты и черную футболку, а его младший ребенок — темно-зеленые шорты и белую футболку. Свои образы оба дополнили солнцезащитными очками.
Прилучный обнимал сына и радостно улыбался, а Микаэль смеялся в этот момент.
«Мои любимые мужчины», — подписала снимок 29-летняя актриса.
Поклонники звездой семьи оставили восторженные комментарии под публикацией.
«На вашу семью можно смотреть вечно», «Любовь с первого взгляда. Малыш — чудо», «Счастливые и красивые», «Вы молодцы. Обожаю их. Счастья вам и любви», «Как же приятно смотреть на вашу семью», «Какие же красавчики».
Напомним, Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян в мае 2022 года. Спустя несколько месяцев они сыграли роскошную свадьбу. В апреле 2023-го у пары родился Микаэль.
У Прилучного также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Они родились в его первом браке с актрисой Агатой Муцениеце.
Ранее Прилучный с женой и сыном набрали фруктов на улице в Турции.