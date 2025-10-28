Наталия Орейро объяснила, почему согласилась сыграть Снегурочку в российском фильме «Письмо Деду Морозу». Уругвайская актриса призналась, что ей давно был интересен этот персонаж.
«С тех пор, как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме — я очень этому рада», — объяснила звезда «Дикого ангела».
По сюжету, Петр (Антон Филипенко) в детстве был влюблен в Наталию Орейро и мечтал на ней жениться. Он даже написал письмо Деду Морозу с просьбой познакомить его со своим кумиром, но забыл отправить его.
Спустя годы конверт с письмом попадает в руки его сына Вани, который решает помочь отцу исполнить его детские мечты и отправляет письмо в волшебный почтовый ящик. В результате желания начинают сбываться, и Петр встречает Наталию Орейро, которая считает его своим мужем.
Однако из-за сбывшихся детских желаний главного героя в опасности оказывается не только он, но также его семья и весь мир.
Съемки киноленты проходили с февраля по конец апреля 2024 года в Москве, Московской области, Выборге, Санкт-Петербурге и Карелии.
В картине также снимались Дима Билан, Эвелина Бледанс, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Зоя Бербер и многие другие.
В широкий прокат фильм «Письмо Деду Морозу» выходит 27 ноября.
Ранее стало известно, что Наталия Орейро посетит Россию в ноябре.