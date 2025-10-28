Режиссер «Полицейского с Рублевки» назвал Романа Попова самородком

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский актер Роман Попов был самородком в мире актерского искусства. Словами соболезнования в беседе с ТАСС поделился Илья Куликов, режиссер телесериала «Полицейский с Рублевки», в котором снимался артист.
Ранее концертный директор Попова Илья Новиков сообщил ТАСС, что актер умер 28 октября в возрасте 40 лет.
«Рома был очень добрым, обаятельным человеком. И ведь у него совсем не было профессионального актерского образования — в этом искусстве он настоящий самородок. И, конечно, Рома был внутри таким же, каким и на публике: всегда добрые глаза, добрый взгляд, он был по-хорошему юморным человеком», — сказал собеседник агентства.
Куликов добавил, что все тяжелые жизненные моменты Попов старался воспринимать с юмором.
«Талантливый актер. Да, короткая жизнь, но он оставил достаточно большое наследие, ведь фильмы, в которых снимался Рома, по-прежнему дарят людям радость, где-то — утешение. “Полицейский с Рублевки” — так вообще национальный хит», — обратил внимание режиссер.
В заключение он отметил, что даже после смерти Попов останется с людьми, продолжая вдохновлять их своими образами.
«Прекрасный человек, что тут говорить», — констатировал Куликов.
Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотопе Украинской ССР в семье экологов. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Йошкар-Олу. Его дебют в кинематографе состоялся в 2016 году, когда Попов сыграл в сериале «Полицейский с Рублевки», исполнив роль полицейского Игоря Мухича — старого друга главного героя Гриши Измайлова.