Режиссер «Полицейского с Рублевки» назвал Романа Попова самородком

«Рома был очень добрым, обаятельным человеком. И ведь у него совсем не было профессионального актерского образования — в этом искусстве он настоящий самородок. И, конечно, Рома был внутри таким же, каким и на публике: всегда добрые глаза, добрый взгляд, он был по-хорошему юморным человеком», — сказал собеседник агентства.