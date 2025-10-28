Подруга семьи Попова рассказала о состоянии актера перед смертью

«Мы сами ждем точную причину, пока еще и родственники не в состоянии что-то сказать. А так он уже шел на поправку, но перенес две операции на желудке. В принципе, даже онкология уже отошла. Мы все подробности не знаем, но знаем, что отказали все органы, вероятно, вследствие химиотерапии», — рассказала Наталья.