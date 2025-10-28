Подруга семьи Попова рассказала о состоянии актера перед смертью

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», перед смертью не находился в коме, но был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС сообщила друг семьи актера Наталья.
«Он лежал на ИВЛ, не в лучшем состоянии, но он реагировал, открывал глаза, мог за руку взять жену. Я не знаю, почему пишут, что он был в коме. У него была ремиссия, и его готовились перевозить в другую больницу на реабилитацию», — сказала собеседница агентства.
По словам Натальи, точная причина смерти еще неизвестна, так как его не стало в 13:15, и родственники ждут заключения врачей. Умер актер в Красногорской больнице.
«Мы сами ждем точную причину, пока еще и родственники не в состоянии что-то сказать. А так он уже шел на поправку, но перенес две операции на желудке. В принципе, даже онкология уже отошла. Мы все подробности не знаем, но знаем, что отказали все органы, вероятно, вследствие химиотерапии», — рассказала Наталья.
Ранее концертный директор артиста Илья Новиков сообщил ТАСС, что Роман Попов умер в возрасте 40 лет. Прощание и похороны пройдут ориентировочно