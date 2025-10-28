Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер рассказала о последних месяцах жизни Романа Попова

Продюсер Громова: последние месяцы жизни актер Попов провел дома
Роман Попов
Роман ПоповИсточник: Legion-Media.ru

Продюсер кинофестиваля «Алые паруса» и подруга актера Романа Попова Наталья Громова рассказала kp.ru о последних месяцах его жизни. Она поделилась, что часто навещала его вместе с другими друзьями, включая Александра Лойе и Александра Асташенка.

«Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше. Кроме того, благодаря нашей общей подруге Галине Дудиной, удалось достучаться до врача, с которым уже давно хотела связаться мама Ромы», — рассказала Громова.

По ее словам, специалист взялся за лечение, и уже были значительные улучшения. Однако на фоне химиотерапии случились проблемы с кишечником, после чего артиста экстренно увезли в клинику.

«Там его и не стало. Врач, который вел Рому, сказал нам, что болезнь отступила. Но его организм не справился, к сожалению», — заключила Громова.

Ранее режиссер Богданов отметил ответственность и доброту актера Попова.