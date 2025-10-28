Юлия Пересильд вместе со своей группой «Мандрагора» выступила на презентации осенней коллекции бренда Никиты Карстен «Бабкины будни». После этого 41-летняя артистка пообщалась с журналистами.
Один из представителей прессы поинтересовался, как ее старшая дочь Анна Пересильд совмещает работу и учебу, и не задумывается ли она уйти из кино и начать строить певческую карьеру. Звезда фильма «Мужу привет» заявила, что ее 16-летней наследнице пока рано думать о том, чтобы менять одну профессию на другую.
Пересильд считает, что ее ребенку в певрую очередь стоит думать об учебе. Однако она поддерживает юную актрису во всех начинаниях.
«Я думаю, Ане пока рано думать про уход из одной профессии или другой, она все равно еще школьница. Все, что у нее сейчас происходит, — это, конечно, прекрасно, но пока рано думать, что выбирать. Пока надо просто пробовать, экспериментировать и смело осваивать новые территории. А там, мне кажется, к чему ляжет сердце и душа. Я в этом смысле не настаиваю», — цитирует актрису Телеграм-канал «Звездач».
Она шутя отметила, что о вокальных данных дочери узнала, когда той было всего шесть месяцев.
«На самом деле ее вокальные начинания начались примерно в возрасте шести месяцев, когда мы поняли, что так громко, как кричит этот ребенок, — все остальные так не кричат…» — заявила звезда.
Напомним, Юлия Пересильд родила Анну в отношениях с Алексеем Учителем. У актрисы и режиссера также есть 12-летняя дочь Мария.
Старшая дочь звезд тоже строит карьеру в кино. В 2023 году она стала популярна после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором сыграла школьницу Айгуль. В конце октября 2025 года в прокат вышел фильм «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд-младшей в главной роли.
Для этой картины она вместе с возлюбленным Ваней Дмитриенко записала саундтрек «Силуэт».
Ранее Анна Пересильд призналась, что ей трудно общаться с одноклассниками.