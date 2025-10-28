Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Пересильд — о певческой карьере дочери Анны: «Пока рано, она еще школьница»

Актриса считает, что в первую очередь дочери нужно думать об учебе

Юлия Пересильд вместе со своей группой «Мандрагора» выступила на презентации осенней коллекции бренда Никиты Карстен «Бабкины будни». После этого 41-летняя артистка пообщалась с журналистами.

Один из представителей прессы поинтересовался, как ее старшая дочь Анна Пересильд совмещает работу и учебу, и не задумывается ли она уйти из кино и начать строить певческую карьеру. Звезда фильма «Мужу привет» заявила, что ее 16-летней наследнице пока рано думать о том, чтобы менять одну профессию на другую.

Пересильд считает, что ее ребенку в певрую очередь стоит думать об учебе. Однако она поддерживает юную актрису во всех начинаниях.

Юлия, Анна и Мария Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Юлия, Анна и Мария Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

«Я думаю, Ане пока рано думать про уход из одной профессии или другой, она все равно еще школьница. Все, что у нее сейчас происходит, — это, конечно, прекрасно, но пока рано думать, что выбирать. Пока надо просто пробовать, экспериментировать и смело осваивать новые территории. А там, мне кажется, к чему ляжет сердце и душа. Я в этом смысле не настаиваю», — цитирует актрису Телеграм-канал «Звездач».

Она шутя отметила, что о вокальных данных дочери узнала, когда той было всего шесть месяцев.

«На самом деле ее вокальные начинания начались примерно в возрасте шести месяцев, когда мы поняли, что так громко, как кричит этот ребенок, — все остальные так не кричат…» — заявила звезда.

Напомним, Юлия Пересильд родила Анну в отношениях с Алексеем Учителем. У актрисы и режиссера также есть 12-летняя дочь Мария.

Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)

Старшая дочь звезд тоже строит карьеру в кино. В 2023 году она стала популярна после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором сыграла школьницу Айгуль. В конце октября 2025 года в прокат вышел фильм «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд-младшей в главной роли.

Для этой картины она вместе с возлюбленным Ваней Дмитриенко записала саундтрек «Силуэт».

Ранее Анна Пересильд призналась, что ей трудно общаться с одноклассниками.